Иран прокомментировал ситуацию со сбитым американским беспилотником
Аббас Мусави, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана, выступил с комментариями по поводу ситуации, сложившейся вокруг сбитого на территории страны американского беспилотника.
Он выразил надежду на то, что подобные инциденты больше не повторятся. Напомним, что беспилотник США незаконно пересек границу Ирана, в результате чего его сбили.
— Надеемся, что враги не повторят ошибок, — передает РИА Новости слова Аббаса Мусави.
Кроме того, по поводу сбитого беспилотника свое мнение выразил президент США Дональд Трамп. Он обнародовал комментарий на своей официальной странице в социальных сетях.
Iran made a very big mistake!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июня 2019 г.
— Иран совершил очень большую ошибку, — пишет Трамп в своем Twitter.
Иностранные средства массовой информации передают, что в ближайшее время в Белом доме пройдет совещание. Главным предметом обсуждения станет ответ Штатов на действия Ирана.
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