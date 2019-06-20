Сергей Собянин поручил проработать вопрос создания футбольных полей
Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным к главе государства обратился исполнительный директор Агентства инвестиций в социальную сферу Илья Ковалев. Он попросил оказать поддержку в реализации проекта по созданию крытых футбольных манежей в образовательных учреждениях. Владимир Путин пообещал помочь с этим вопросом.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин уже отреагировал на прозвучавшую просьбу. Глава города поручил своим заместителям обсудить с инвесторами возможность создания таких крытых футбольных полей в образовательных учреждениях Москвы.
— Мэр поручил курирующим замам (по направлениям спорта, образования) провести встречу с инвесторами и предложить варианты решения обозначенного вопроса, — сказала агентству «Москва» руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.
Напомним, что прямая линия с президентом прошла 20 июня. За четыре часа и восемь минут Владимир Путин ответил на 81 вопрос.
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