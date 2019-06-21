Усиление жары пообещали москвичам в пятницу
• 06:37 • 21 июня 2019
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Жаркая и сухая погода будет в Москве
Фото: Aлексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Предстоящим днем, 21 июня, температура в столице достигнет плюс 31 градуса. Ночью она опустится до 17–19 градусов тепла.
Синоптики сообщили о переменной облачности без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 9 метров в секунду.
В Московской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус. В ночное время столбики термометров покажут 14–19 градусов тепла.
Уровень пожароопасности в Шатурском и Павлово-Посадском районах достиг самого высокого V класса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
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