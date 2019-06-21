Эксперты рассказали, о чем спорят семейные пары в отпуске чаще всего

Эксперты выяснили, что супруги в отпуске спорят о том, куда пойти, сколько денег потратить, какие фото разместить в соцсетях, но чаще всего они ссорятся из-за работы.

Специалисты провели опрос среди 1070 человек, и больше половины респондентов (54 процента) ответили, что у них возникали конфликты со вторыми половинками из-за того, что те слишком много времени уделяли служебным делам во время отпуска. Они заходили в рабочие программы несколько раз в день, находясь на отдыхе.

Также эксперты установили, что более 95 процентов участников опроса планируют взять отпуск продолжительностью не менее семи дней, но почти две трети признались, что очень часто им приходится сокращать выходные из-за служебных обязательств.

Почти половина (47 процентов) вынужденных отвлекаться на работу во время отпуска сказали, что причиной этого стали срочные дела. Только 19 процентов признались, что не могут прожить без работы и дня, так как она им очень нравится, сообщает Travel and Leisure.

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