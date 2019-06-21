Диетолог Марият Мухина рассказала, кто вызвал полицию в квартиру Алибасова

Врач-диетолог Марият Мухина прокомментировала скандал с вызовом полиции в квартиру музыкального продюсера Бари Алибасова.

Напомним, что сотрудники правопорядка приехали к композитору, идущему на поправку после отравления жидкостью для прочистки труб, в четверг, 19 июня. Полицейские приехали по вызову, предположительно, самого Алибасова после конфликта Мухиной и пиар-директора музыканта Вадима Горжанкина. Последний назвал диетолога лжеврачом, «выдававшим себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского», после того, как она заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире и неправильно лечат. Когда сотрудники органов приехали, музыкант сказал, что его никто силой не держит и попросил «не тревожить жителей подъезда».

В настоящий момент Мухина подчеркивает, что вызывала врачей, а не полицейских, а также заявила, что дружит с Алибасовым уже десять лет.

— Я ни за какого врача института Склифосовского себя не выдавала, — рассказала диетолог.

По ее словам, конфликт с ассистентами композитора произошел, когда она увидела, что Алибасова лечат неверным образом.

— Мы поссорились с его помощниками, так как я их уличила, что предписанное лечение в полной мере не проводится, вместо шести таблеток дали три, не сделали укол. Я приехала сделать укол, меня к нему не пустили, — пояснила врач и указала, что после этого решила вызвать скорую, чтобы все же проникнуть в апартаменты и поставить укол.

Мухина добавила, что медики обратились в органы самостоятельно. Об этом пишет РИА Новости.

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