Депо «Столбово» будет обслуживать весь южный радиус Сокольнической линии
Участок Сокольнической линии метро от станции «Коммунарка» до деревни Потапово планируют продлить к 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства.
В данный момент ведется работа по утверждению проекта планировки территории. Работы проведут в соответствии с программой развития Московского метрополитена.
Станция «Потапово» будет наземной и расположится в створе дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе у пересечения с улицей Александры Монаховой. Длина участка составит 2,6 километра. Новое депо «Столбово» будет обслуживать весь южный радиус Сокольнической линии, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре новых станции метро — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
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