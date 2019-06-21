Вокруг света: фестивали каких стран проходят в Москве летом

Чтобы окунуться в атмосферу Парижа, Рима или Токио, не обязательно ехать за тридевять земель. «Вечерняя Москва» сделала подборку фестивалей, посвященных разным странам.

Атмосфера Парижа

Уличный арт-фестиваль «Москва — Париж — Москва» проходит в столице с 14 по 23 июня. На пяти московских бульварах — Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском — установлено по 20 мольбертов. Там проходят бесплатные мастер-классы, в которых могут принять участие и дети, и взрослые. Попробовать себя в роли художника сможет любой желающий. По будням мастер-классы пройдут с 15:00 до 18:45, а по выходным дням — с 12:00 до 18:45. Гостям фестиваля расскажут об истории импрессионизма и модернизма, о различных техниках и манерах изобразительного искусства. Также в программе: показ исторических костюмов, спектакли, интерактивная театрализованная программа. Для гостей фестиваля реконструкторы воссоздали в центре города атмосферу Парижа конца XIX века.

Восемь стран за день

KrugARTsvetka — это развлечения, мастер-классы, концерты с национальным колоритом. 23 июня в саду «Эрмитаж» гости смогут увидеть восемь стран с их наиболее яркими традициями: Россия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Италия, Корея, Япония и Германия. Например, на площадке, посвященной Японии, гости семейного праздника сделают посуду из полимерной глины, проверят свои силы в вышивке по шелку, узнают, как создается манга, что такое зентангл и какие произведения искусства можно исполнить в этом стиле. На территории под флагом Кореи предложат нарисовать корейские улочки и абстрактные картины, попробовать себя в графике. Также на фестивале проведут лекции, творческие встречи, ярмарки и дизайн-маркет.

Портал в солнечную Италию

Фестиваль Италии в саду «Эрмитаж» пройдет 13–14 июля. Для посетителей фестиваля будут организованы музыкальная и танцевальная театрализованная программа с артистами из Италии на главной сцене парка, Food Market с итальянскими ресторанами и кулинарные мастер-классы от шеф-поваров из Италии, рынок в традиционном итальянском стиле, где будет возможность приобрести сувениры ручной работы, натуральную косметику, украшения, разные виды пасты, а также уроки итальянского языка, показ фильмов, Travel Market и игровой квест с розыгрышем призов.

Уголок Чехии

На два дня, 24–25 августа, сад имени Баумана превратится в живописный уголок Чешской Республики. Гости смогут посетить фотовыставки, посвященные красочным пейзажам исторической чешской области Моравии, многочисленным рыцарским замкам и средневековой архитектуре. На фестивале пройдут реконструкция реалий средневековой Чехии и рыцарские сражения. Перед гостями будут выступать уличные артисты, на сцене состоятся концерты фольклорной чешской музыки и танцев.



В ресторанной зоне посетителей угостят национальными чешскими блюдами — жареными колбасками, рульками, гуляшом в хлебе и сладкой выпечкой. На кулинарных мастер-классах научат готовить популярные чешские лакомства. Также пройдут практикумы по традиционным чешским ремеслам: стеклодувному искусству, росписи витражей, гончарному делу, резьбе по дереву и чеканке сувенирных монет. В кинозале покажут чешские фильмы.

Вкусы мира

20 и 21 июля на территории бывшего «Хлебозавода» пройдет гастрономический фестиваль, на котором представят кухни различных стран мира. Специальной зоной фестиваля станет пространство «Экспериментариум», в котором будут представлены международные проекты на стыке гастрономии, науки и искусства.

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