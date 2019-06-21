Пассажирам начали раздавать питьевую воду на 12 станциях МЦК
Питьевую воду начали раздавать пассажирам 12 станций Московского центрального кольца (МЦК) и на всех наземных станциях метро. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Питьевую воду раздают на станциях «Балтийская», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Автозаводская», «Локомотив», «Лихоборы», «Дубровка», «Окружная», «Андроновка», «Стрешнево», «Панфиловская» и «Зорге».
Ранее стало известно, что днем 21 июня температура воздуха в столице может составить до 21 градуса тепла. Также МЧС России по городу Москве предупредило о неблагоприятных погодных условиях. Горожанам рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов, головной убор и пить больше жидкости.
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