Врач назвала главный способ обнаружить рак своевременно

Врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Врачъ» в Ростове-на-Дону Ирина Перепечай рассказала о важности регулярного обследования в медучреждениях.

По словам специалиста, проходить программу диспансеризации, в частности, УЗИ, нужно каждому гражданину, особенно после 40 лет. Это позволит своевременно обнаружить онкологические болезни.

— Хотя нередко злокачественные новообразования встречаются и у молодых людей. Например, «молодеет» рак молочной железы. Он встречается и у 25-летних — иногда мы выявляем опухоль во время беременности и кормления, — отметила эксперт.

Существуют также группы риска с повышенной вероятностью онкозаболеваний, в которую входят люди, чьи родственники болели подобными недугами. Этим пациентам необходимо следить за здоровьем особенно пристально.

Еще одним важным фактором помимо наследственности является пережитый стресс, вредные привычки и плохая экология. Врачи в целом рекомендуют думать о своем здоровье с детства.

Стоит отметить, что в настоящее время рак не разделяет людей по полу или возрасту. Опухоль действительно может обнаружиться самым случайным образом. Зафиксированы случаи, когда человек сделал УЗИ брюшной полости, а специалист выявил опухоль почки.

Учитывая эту данность, Перепечай настаивает на безотлагательном и периодическом обследовании.

— Поэтому не откладывайте на завтра то, что можно сделать уже сегодня. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких, — заключила врач. Об этом пишет «Российская газета».

Читайте также: Ученые из России рассказали, как избавиться от метастаз рака груди