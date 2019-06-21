Ветеринар посоветовала, как защитить домашних животных от жары
Ветеринарный врач Ольга Косец рассказала владельцам домашних животных, как помочь своим питомцам пережить жаркую погоду. Об этом сообщает «Российская газета».
По мнению специалистов, животным нужно меньше времени проводить на солнце. Также их не стоит нагружать серьезной физической нагрузкой. Выходить на прогулку с питомцем нужно ранним утром или вечером после 19:00.
Нельзя слишком часто купать питомцев, особенно холодной водой. Резкая разница между температурой тела и воды может привести к воспалению легких или мочеполовой системы.
Владельцам хомяков рекомендуют не выставлять клетку на открытом воздухе. Грызунам нужно обеспечить постоянный доступ к воде.
Если у домашнего животного появилась вялость и участилось дыхание, то существует высокая вероятность теплового удара. В этом случае необходимо сразу же переложить питомца в прохладное место, протереть прохладной водой лапы, голову, подмышки. После этого температура тела начнет уменьшаться.
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