«Зенит» начал переговоры о трансфере защитника за 20 миллионов евро
Представители футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга объявили о начале переговоров по поводу перехода бразильского защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди. Команда с берегов Невы готова заплатить за игрока порядка 20 миллионов евро.
Как сообщают «Невские Новости», футболисту уже предложили контракт на пять лет. Исходя из предложенных на данный момент условий, Ренан Лоди будет получать в «Зените» 1,2 миллиона евро в год.
По информации из клуба, стороны значительно продвинулись в переговорах, сделка по трансферу может быть завершена до конца текущей недели.
Отметим, что в этом сезоне Ренан Лоди провел за «Атлетико Паранаэнсе» 11 матчей. На счету защитника два гола и две результативные передачи.
Напомним, что аргентинский нападающий из «Ромы» официально перешел в московский «Спартак».
Читайте также: «Зенит» отправился в Австрию на тренировочные сборы