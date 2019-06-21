Путешественник Дэн Бюттнер: Процесс старения можно повернуть вспять

Более 670 человек старше 100 лет проживают в Москве. Известный путешественник и писатель Дэн Бюттнер, который объехал весь земной шар в поисках секрета долголетия, в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал о том, как увеличить продолжительность жизни.

— Дэн, вы побывали в стольких странах, чтобы узнать секрет долгой жизни. В чем же он?

— Не пытайтесь изменить свое поведение и привычки. Лучше поменяйте свое окружение. Пусть вещи и люди вокруг буквально втягивают вас в здоровый образ жизни. Убедитесь, что у вас есть хотя бы три друга, на которых вы можете в этом положиться. Кроме того, важно и питание. В «голубых зонах» (места с наиболее высокой продолжительностью жизни — прим. «ВМ») люди едят орехи, бобы, зеленые растения и цельнозерновые злаки. Также они едят мясо всего пять раз в месяц и совсем отказались от употребления молока и других молочных продуктов. Кстати, в «голубых зонах» люди пьют три бокала вина в день. Даже есть исследование, которое показывает, что те, кто пьют вино, живут дольше, чем те, кто не пьют его совсем. Но, конечно, целую бутылку в день одному человеку — это вредно.

— Влияют ли климат, страна проживания на то, сколько люди живут?

— Долголетие, действительно, традиционно ассоциируется с тем климатом, в котором вы можете заниматься садом круглый год и иметь немного солнечного света каждый день, но это не самый главный принцип.

— А если человек никогда не придерживался этих принципов, стоит ли начинать во взрослом возрасте?

— Да, уже научно подтверждено, что можно повернуть процесс старения вспять, замедлить его и избавиться от сердечно-сосудистых заболеваний. Самое главное — это ваше окружение, прогулки и много растительной пищи.

— Что необходимо сделать в России, чтобы увеличить продолжительность жизни?

— Я проехал всю Россию на велосипеде, я знаю вашу страну. Главные три вещи, которые нужно знать, — поддерживать и сохранять сельское хозяйство, загородные участки. Дача — это ваше великое богатство, потому что там люди работают на свежем воздухе, у них есть доступ к свежим овощам и фруктам, они едят хорошую здоровую еду. Например, гречку и цельнозерновой хлеб. Во-вторых, нужно обеспечить людям мобильность. Причем такую, чтобы людям не пришлось ездить на машинах вообще. Сделайте города более доступными для велосипедистов и пешеходов, чтобы люди могли больше гулять. В Москве, где живут 15 миллионов человек, невозможно будет заставить всех заниматься спортом, предлагая им клубные карты или спортивные площадки. Но зато можно повысить мобильность людей за счет того, что они будут больше гулять, ездить на велосипедах. В том числе это же позволит улучшить экологию города. Я убежден, что физические занятия поддерживают здоровье и среду, в которой вы живете. И в-третьих, пока еще не слишком поздно (а в Соединенных Штатах Америки уже поздно), ограничьте количество ресторанов быстрого питания, в которых предлагают вредную еду. В Америке 97 опций из 100, которые предлагают в ресторанах и кафе, — это так называемая мусорная еда. Я имею в виду гамбургеры, картошку фри, пиццу. Там 70 процентов людей страдают ожирением не из-за того, что они плохие люди. Нет, просто у них нет другого выбора. В России, в Москве еще не слишком поздно. Постарайтесь сделать так, чтобы людям предлагали больше овощей, фруктов и растительных продуктов в меню.

— Слышали ли вы про программу «Московское долголетие» и как вы ее оцениваете?

— Да, я знаю про эту программу. Я считаю, что это совершенно потрясающая идея! В «голубых зонах» люди живут дольше, потому что людям старшего возраста уделяется больше внимания. Например, в Америке молодежь — основные игроки, а в «голубых зонах» — люди старшего возраста. И очень важно помочь старшему поколению сделать свой вклад в общество. Чтобы они просыпались с утра, и у них была цель. Это осознание своей востребованности добавляет большое количество лет жизни.

СПРАВКА

Дэн Бюттнер родился в 1960 году в штате Миннесота, США. Известный американский путешественник и писатель, который на протяжении более 15 лет занимался исследованием «голубых зон» Земли в рамках проекта National Geografic. Установил три мировых рекорда в велосипедных гонках на длинные дистанции. В Москву Дэн прибыл в рамках III Форума социальных инноваций регионов, который проходил с 19 по 21 июня на ВДНХ.

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