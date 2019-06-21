Электронному судейству будут противодействовать сами судьи

Напомню о прямом поручении президента России о том, чтобы на всех судебных процессах велись аудио- и видеозаписи.

Посмотрите, с каким трудом (да еще и не везде) реализовывается эта норма! И вот эта картина заставляет меня сомневаться в том, что в ближайшие годы в нашу жизнь войдет электронное судейство.

В рамках антикоррупционного совета у нас был в Екатеринбурге спор с председателем суда, который заявил, что все скандальные истории о судах и судьях — выдумки! Я ему напомнил, что не далее как пару месяцев назад у него на территории был скандал с крупным рейдерским захватом с участием районных судов. Судейское сообщество — одно из самых закрытых в стране, может быть, даже больше, чем сообщество спецслужб. В том числе и информационно.

Вспомните: после истории «пьяного мальчика» вдруг «внезапно» выяснилось, что у нас и экспертное судебное сообщество крайне закрыто и отягощено массой злоупотреблений, вдобавок есть серьезные сомнения в профессионализме и беспристрастности экспертов. У нас один эксперт принимает одно решение, другой — другое, а судья уже начинает из этих решений что-то микшировать. И это — еще одна причина, по которой я сомневаюсь, что онлайн-суды будут быстро реализованы.

Президент поручил вести аудио- и видеозаписи судебных заседаний Фото: https://pixabay.com/

Если есть согласие сторон рассматриваемого дела, особенно ответчика или подсудимого (в случае уголовного дела), а материалы дела не являются секретными, то я препятствий не вижу. Конечно, можно продумать и ввести различные «дорожные карты» для постепенного установления онлайн-судов. Например, начать с мировых судов, с дел, где решаются вопросы по суммам не выше 50 тысяч рублей. Затем изучить практику применения и, откорректировав ее, ввести для судов следующей инстанции. Это было бы прекрасно! Но вся проблема — в противодействии судейского сообщества.

О судебной реформе мы говорим с президентом уже лет десять! Все понимают, что она необходима, но ведут ее по принципу «шаг вперед — десять назад»! Так что идея онлайн-судов полностью правильна: она способствует формированию нормальной судебной системы, это решение поможет «расшить» узкие места (то же неравномерное распределение дел по судам первой инстанции), улучшит качество системы. А удовлетворение ходатайства об отводе судьи идти будет, я убежден, крайне тяжело.

Конечно, должны быть некие ограничения. Например, если обвинение ходатайствует закрыть дело на основании секретных сведений. Или при наличии свидетелей, находящихся под защитой. Но и это решается: просто прокурор или суд заранее объявляют, что следующие (два–три) заседания будут закрыты. И все! Но не весь процесс целиком.

У нас Верховный и Арбитражный суды — наиболее либеральные в судейской системе! Любая реформа начинается с кадров: человек, который 30 лет работал в прежней системе, будет саботировать любые перемены, даже подсознание его будет им сопротивляться.

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