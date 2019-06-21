Бузова не прогуливала уроки, а Федук приходил без учебников: звезды вспомнили школьные годы

20 июня в парке Горького состоялся ежегодный праздник «Московский выпускной — 2019». Всего в этом году к мероприятию присоединились 27 тысяч выпускников. Для гостей торжества была подготовлена специальная обширная программа. Однако изюминкой мероприятия стало выступление любимых молодежью исполнителей. «Вечерняя Москва» узнала, как проходили школьные годы у популярных артистов, вышедших на сцену в парке Горького, и какие забавные истории с ними случались.



Ольга Бузова

— С момента окончания школы прошло уже столько лет, однако у меня всегда теплые воспоминания о ней. Я училась в гимназии с углубленным изучением иностранных языков. Всегда была примерным ребенком, никогда не прогуливала. Могу даже сказать, что зачастую оставалась после уроков и просила дополнительно объяснить какие-либо параграфы по сложным предметам. Я всегда была яркой личностью, и даже школьная форма не была проблемой для самовыражения. Как сейчас помню: в начальных, средних и выпускных классах школьная форма отличалась по цветам. Ее нужно было носить с понедельника по пятницу. А вот в субботу на уроки можно было приходить в чем нам хотелось. И вот тут я, конечно, проявляла всю свою фантазию. Свой внешний вид продумывала до мелочей. Делала высокие прически, нашивала сердечки на юбку. Такие образы, безусловно, нравились одноклассникам, а мальчишки, в свою очередь, дарили громадное количество «валентинок». Школьные годы вспоминать очень приятно.

Также помню, когда в пятом классе нас попросили выбрать язык для дальнейшего изучения. Я провела целое расследование или, можно сказать, проявила смекалку. Выбор был между французским и немецким. Практически все ребята согласились на первый вариант. А я подумала, что если в классе 28 человек, то учителю будет сложно каждому объяснять правила, грамматику и прочее. Поэтому я выбрала немецкий язык. Нас было в группе примерно человек шесть, а уроки были практически индивидуальные. И немецкий язык я сейчас знаю практически в совершенстве.

Я покупал петарды в киосках за пять рублей, а в школе одноклассникам и ребятам из параллели продавал с наценкой — по десять рублей, вспоминает Кравц Фото: Официальная страница kravzzz в instagram (https://www.instagram.com/kravzzz/)

Кравц

— Вспоминаю историю из шестого класса. Тогда во мне проснулась предпринимательская жилка. Я покупал петарды в киосках за пять рублей, а в школе одноклассникам и ребятам из параллели продавал с наценкой — по десять рублей. Бизнес просуществовал достаточно долго. Однако дело пришлось закрыть: ребята начали взрывать петарды прямо в школьных туалетах. Ох и влетело тогда от учителей.

А сегодня, можно сказать, я немного завидую столичным выпускникам. Лично меня не пустили на праздник. Это связано с тем, что мое поведение в последний учебный год оставляло желать лучшего. И тогда классная руководительница Елена Николаевна строго сказала: «Вот Кравцов не попадет в школу во время выпускного». Но я не расстроился. Сначала нарядился и попытался попасть на праздник в надежде, что меня не узнают. Но они узнали. В итоге я час бродил рядом со школой в полном одиночестве. И лишь потом устроил свой праздник. Позвал друзей, и это было здорово.

Однажды в старших классах я пришел на уроки не просто неподготовленным, а совсем без учебников, рассказал Федук Фото: Официальная страница Feduk в instagram (https://www.instagram.com/fedukone/)

Федук

— Ох, школа. Воспоминаний, конечно, много. Например, однажды в старших классах я пришел на уроки не просто не подготовленным, а совсем без учебников. Просидел несколько уроков, понял, что стало скучно, и решил уйти. Сказал, что плохо себя чувствую. Еще, как у любого ребенка, у меня были нелюбимые предметы. Думаю, не стоит уточнять какие. Преподаватели явно могут обидеться. Но всегда именно на этих уроках я вырабатывал определенную технику поведения. Сидел в классе ровно десять минут, потом отпрашивался у учителя в туалет и приходил только со звонком. Вопросы, конечно, были, что я там долго делал, но я всегда отвечал: «Вы же знаете, сколько мне нужно времени на естественный процесс для человека». Но на самом деле в это время я обычно спускался на первый этаж, заходил в раздевалку и где-нибудь в самом углу садился и слушал музыку в плеере. Кажется, к концу четверти я знал весь плейлист наизусть. А если говорить про выпускной, то мой прошел в Будапеште. Поверьте, это было очень здорово. Хотя в парке Горького ребята тоже очень круто веселятся.

Все домашние задания делала в срок и с большим энтузиазмом, поделилась Люся Чеботина Фото: Официальная страница Люси Чеботиной в instagram (https://www.instagram.com/lusia_chebotina/)

Люся Чеботина

— На самом деле у меня не так много нелепых ситуаций из школьной жизни. В основном они связаны с тем, что учителя всегда говорили, что я списывала. Но это не так. В основном списывали у меня. Все домашние задания делала в срок и с большим энтузиазмом. Иногда даже приходилось решать примеры в перерывах между занятиями в балетной студии и музыкальной школе. А вот выпускного у меня не было. Но думаю, что если бы в мое время проходил такой праздник в парке Горького, я бы с удовольствием пошла. Вы только представьте, как круто веселиться под любимую музыку с друзьями детства до самого рассвета.

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