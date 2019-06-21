Более 20 автобусных маршрутов изменили с открытием новых станций красной линии
Более 20 автобусных маршрутов изменили для удобства пассажиров новых станций Сокольнической линии. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— После открытия новых станций метрополитена в ТиНАО изменены 23 маршрута наземного транспорта, которые подвозят пассажиров к Сокольнической линии. Кроме того, свою трассу поменял маршрут № 804 в Новой Москве, — указано в сообщении пресс-службы.
Всего в районе нового участка метро, включающего станции «Коммунарка», «Ольховая», Прокшино» и «Филатов луг», работают 150 автобусов. Кроме того, в столичном метрополитене был введен новый график движения поездов, который позволит более равномерно распределить пассажиропоток, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре новых станции метро — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
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