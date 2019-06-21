Онколог объяснил высокую смертность от рака пищевода и печени
Один из руководителей рабочей группы по разработке клинических рекомендаций по раку поджелудочной железы, эксперт российского общества клинической онкологии Илья Покатаев рассказал, почему в России высока смертность от рака пищевода, поджелудочной железы и печени.
В 2018 году уровень смертности среди пациентов с данными заболеваниями составил 67 процентов. Как объяснил Покатаев, из-за отсутствия программ скрининга конкретно для данных видов рака диагноз удается поставить слишком поздно — около 60 процентов случаев диагностируются на четвертой стадии.
Каких-либо специфических симптомов у такой онкологии нет, что также усложняет постановку верного диагноза.
Единственным методом излечения в данных случаях является хирургическое вмешательство, все прочие методы способны лишь контролировать рост злокачественного новообразования, цитирует эксперта РИА Новости.
Ранее врач ультразвуковой диагностики Ирина Перепечай рассказала о важности регулярного обследования в медучреждениях — это позволяет в том числе своевременно обнаружить онкологические болезни.
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