Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России приурочило к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны публикацию уникальных архивных материалов об обороне Брестской крепости.
В разделе «Брестская крепость: твердыня над бугом» на официальном сайте оборонного ведомства отмечается, что яростный отпор защитников крепости сломал планы гитлеровских войск за несколько часов полностью овладеть цитаделью.
Минобороны представляет сохранившиеся с 1940-х годов газетные вырезки, политдонесения, указы и другие документы. Опубликована также информация о защитниках крепости — в том числе майоре Гаврилове, который организовал оборону крепости.
Ранее сообщалось, что в День памяти и скорби 22 июня президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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