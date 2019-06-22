Эксперты дали несколько советов по охлаждению салона машины в жару
Эксперты дали автомобилистам несколько советов, которые помогут сохранить прохладу в автомобиле, а также защитить от нагревания кресла и руль.
Во-первых, водителям рекомендуют приобрести два светоотражающих навеса и установить их на лобовое и заднее стекла. Это поможет уберечь салон от перегрева.
Также следует возить с собой одеяло и полотенце. Одеялом можно накрыть сиденья, и тогда они останутся прохладными. А полотенце понадобится, чтобы сберечь от нагрева рулевое колесо.
Необходимо укрыть автомобиль от прямых солнечных лучей. Поэтому автомобилистам советуют убедиться, что тень, в которой припаркован автомобиль, никуда не исчезнет.
Хороший способ сохранить прохладу в машине — оставить слегка приоткрытыми окна. Однако такой способ можно применять только на охраняемых или платных парковках, где не стоит опасаться злоумышленников, пишет SpeedМe.
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