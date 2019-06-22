Бесплатно раздавать воду из-за жары начали на нескольких станциях метро и МЦК
Горожане и гости столицы не нескольких станциях столичного метрополитена и Московского центрального кольца 22 июня могут получить бесплатную холодную воду. Ее раздают сотрудники транспортной системы из-за жары.
Известно, что получить воду можно на следующих станциях подземки: «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Измайловская», «Кунцевская», «Технопарк».
Сегодня в жару раздаём воду на станциях #мосметро и #МЦК. Метро: «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект» и «Выхино» (7), «Измайловская» и «Кунцевская» (3), а также на «Технопарке» (2).— Мосметро (@MoscowMetro) 22 июня 2019 г.
Кроме того, как передает официальный Twitter подземки, аналогичной услугой можно воспользоваться на платформах МЦК Бульвар Рокоссовского, Окружная, Владыкино, Панфиловская, Балтийская, Стрешнево, Зорге.
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