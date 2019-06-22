Съемочная группа российского телеканала подверглась нападению в Грузии
В столице Грузии, городе Тбилиси, хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, обсуждая с ними отмену прямого авиасообщения между Россией и Грузией, когда к ним подошли двое молодых людей.
Они выкрикивали националистические лозунги, плевались и попытались избить журналиста и оператора. За россиян вступился муж хозяйки туристического агентства, являющийся грузином по национальности.
Он встал между сотрудниками телеканала и хулиганами. В конечном итоге нападающие скрылись. Бернвальд отмечает, что их специально вынуждали вступить в драку, пишут ВестиРу.
Напоминаем, российская делегация покинула Грузию после скандала, который произошел 20 июня. Позднее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям запрещается совершать полеты в Грузию.
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