Суд Красногорска завершил дело по иску Kinodanz к блогеру BadСomedian
Мировое соглашение утвердил суд Красногорска между кинокомпанией Kinodanz и популярным блогером Евгением Баженовым, который известен под псевдонимом BadComedian.
— Суд определил: производство по иску прекратить, — подытожила судья Елена Аникеева.
Евгений Баженов, более известный как BadComedian, — 28-летний российский видеоблогер, который снимает критические обзоры преимущественно на российские фильмы.
Ранее Баженов объявил о возможном закрытии своего канала на видеохостинге YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Сам блогер рассказал, что иск подали после того, как он опубликовал обзор на фильм «За гранью реальности». Компания решила, что в своем обзоре Евгений превысил объемы цитирования.
Помимо этого, Баженов утверждает, представители Kinodanz заявляли ему, что кинокомпанией владеют «влиятельные люди», а также что ее поддерживает Министерство культуры, сообщило агентство городских новостей «Москва».
Директор департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова прокомментировала это высказывание и сказала, что министерство не собирается поддерживать кинокомпанию Kinodanz в этом иске.
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