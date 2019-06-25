Участок канала имени Москвы над Тушинским тоннелем осушат
Участок канала над тоннелем осушат, ремонтные работы будут продолжены, рассказал заместитель министра транспорта России, глава Росморречфлота Юрий Цветков.
Судоходство по каналу имени Москвы, расположенному в районе Тушинского тоннеля, возможно, не возобновят до последнего месяца лета.
— Скорее всего, нет, — ответил Цветков на вопрос, касающийся возобновления судоходства на участке между седьмым и восьмым шлюзами в столичном Тушине до конца июля.
По его словам, специалистами выявлена повышенная фильтрация воды, достигающая около 100 литров в минуту, передает РИА Новости. В начале января в Тушинском тоннеле обвалился грунт, в результате чего на шоссе вынесло воду с песком и глиной.
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