Министр иностранных дел Германии поддержал решение ПАСЕ по России
• 20:48 • 25 июня 2019
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Маас отметил, что РФ принадлежит Совету Европы «со всеми его правами и обязанностями»
Фото: Скриншот с видео на Youtube
Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил с поддержкой резолюции ПАСЕ о возвращении в организацию делегации из России.
Он отметил, что РФ принадлежит Совету Европы «со всеми его правами и обязанностями». Маас подчеркнул, что рад нахождению пути компромисса со стороны ПАСЕ по вопросу российского членства.
— Это также хорошая новость для гражданского общества в РФ, — пишет глава МИД Германии в Twitter.
Напомним, что многие европейские политики иначе восприняли резолюцию ПАСЕ по России. Например, президент Эстонии назвала это решение позорным. Украина, в свою очередь, после обнародования резолюции отозвала своего посла при СЕ.
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