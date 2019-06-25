Москвичей научат готовить вкусный кофе на мастер-классе в павильоне МЦД
В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров организуют лекции о здоровом образе жизни и мастер-класс по приготовлению кофе.
Мероприятия, которые смогут посетить москвичи и гости столицы, пройдут 27 июня. Программу приурочили ко Дню молодежи.
— В 17:30 начнется лекция «ЗОЖ через молодежь!», в 19:30 — «Современные виды профилактики — нейрохакинг и биохакинг», — говорится на официальном портале мэра Москвы.
Кроме того, в этот день гостей ждет лекция, где расскажут о том, как стать более здоровым с помощью гаджетов.
Уже в 18:30 начнется мастер-класс, на котором встретятся профессиональные бариста — специалисты по приготовлению кофе.
Открытие павильона МЦД состоялось полгода назад.
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