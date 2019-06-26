Сенаторы разрешили выращивать опийный мак для создания обезболивающего
В Совете Федерации одобрили закон, в рамках которого разрешается выращивать в России наркосодержащие растения (в том числе опийный мак) для производства обезболивающих препаратов.
Проект приняли на заседании в среду, 26 июня, в связи с тем, что подобные лекарства производятся преимущественно компаниями, которые находятся в юрисдикции стран, вводивших против РФ санкции.
Отмечается, что теперь заниматься этой деятельностью будут государственные унитарные предприятия, имущество которых находится в федеральной собственности, производящие и перерабатывающие наркотические средства в соответствии с законом при наличии у них необходимой лицензии.
Организации будут обязаны уничтожать остатки посевов наркосодержащих растений, наркотических средств и психотропных веществ, образующихся в ходе производства. Об этом пишет ТАСС.
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