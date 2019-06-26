Прожившие вместе более 25 лет супруги получат медаль «За любовь и верность»
Более 300 московских пар, проживших в браке более 25 лет, получат медали «За любовь и верность». Об этом сообщил генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев.
По его словам, награждение пройдет в рамках фестиваля «Московская семья». В 2019 году поступило уже шесть тысяч заявок. В Москве и Петербурге будет выделено по 350 медалей, а в регионы — по 70 комплектов.
Дмитрий Соловьев рассказал, что в этом году впервые пришла заявка на супружескую пару из Хабаровска, которая прожила вместе 75 лет. Помимо медали, Фонд выделит им 100 тысяч рублей.
Фестиваль «Московская семья» посвящен Дню семьи, любви и верности. Мероприятие пройдет 7 июля в музее-заповеднике «Царицыно». На сцене выступят Дмитрий Маликов, Лариса Долина и ансамбль «Самоцветы», сообщает РИА Новости.
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