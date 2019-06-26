«Зенит» заинтересовался в покупке аргентинского полузащитника по прозвищу Русский
Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересовался в услугах 22-летнего аргентинского полузащитника Сантьяго Аскасибара по прозвищу Русский.
На данный момент полузащитник находится в составе футбольного немецкого клуба «Штутгарт». Однако известно, что Сантьяго хочет уйти из клуба, который покинул Бундеслигу по итогам прошедшего сезона и не смог сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата Германии.
Для футболиста предложение «Зенита» привлекательно тем, что в петербургском клубе уже играют несколько аргентинцев: полузащитники Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер, нападающий Себастьян Дриусси и защитник Эмануэль Маммана, передает издание «Невские новости».
Прозвище Русский досталось Сантьяго за характерную для русских внешность — светлые волосы и голубые глаза.
Напомним, что представители футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга объявили о начале переговоров по поводу перехода бразильского защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди.
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