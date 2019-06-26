Жириновский призвал переименовать Петербург и объединить регионы в губернии
В России необходимо сократить количество регионов за счет их укрупнения, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград. Такую идею высказал депутат Государственной думы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госсовета в среду, 26 июня.
Тема укрупнения регионов за счет их объединения связана с дорожным строительством, развитием сети автодорог и созданием единого производственно-транспортного механизма. По мнению Жириновского, 85 регионов — это слишком много, из них необходимо сделать 40 губерний по пять миллионов жителей. Парламентарий считает, что таким образом новыми субъектами будет легче управлять. В частности, это облегчит дорожное строительство, передает Nation News.
— Как строить дорогу, если кончается субъект через сто километров? Там другой субъект, другой бюджет, — отметил Жириновский.
В частности, он предложил объединить Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Также лидер ЛДПР призвал Северную столицу переименовать в Петроград.
Читайте также: Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы