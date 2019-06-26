Архитекторов станции метро «Добрынинская» вдохновила церковь Покрова на Нерли

Станция «Добрынинская», открытая 1 января 1950 года, сильно выделяется в ряду монументальных станций Кольцевой линии — в ее облике нет пышных картин или мозаик, воспевающих подвиги советского народа. Она отсылает к древнерусской архитектуре.

По словам Марии Калиш, архитектор станции Леонид Павлов, был вдохновлен обликом храма Покрова на Нерли во Владимирской области.

— Леонид Николаевич вспоминал, как часто ездил во Владимир, изучал архитектурные памятники, — рассказывает Мария Калиш. — Когда он начал размышлять над образом станции, тоже поехал туда — к церкви на Нерли. По его словам, особое впечатление на него произвел вид церкви на рассвете. Так Леонид Павлов понял, каким будет облик новой станции метро.

Работая над мраморной облицовкой, архитектор пытался достичь цветовых ощущений, пережитых у владимирской церкви утром. Леонид Павлов использовал ряд своеобразных пластических приемов, подсказанных древнерусской архитектурой. Например, широкую чимбию (выступ) на путевой стене он расположил так, что она отражает свет люстр. Создается впечатление, что по всей горизонтали стены проходит четкая световая черта .

Критики неоднозначно восприняли новую станцию, Павлова обвинили в том, что облик «Добрынинской» больше похож на макет. Она и правда получилась очень камерной.

Люстра в форме звезды на станции «Добрынинская» Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Ниши пилонов со стороны центрального зала декорированы барельефами работы скульптора Елены Ясон-Манизер. Они изображают народы союзных республик. Однако мотивы получились пасторальными: в основном сельские труженики и рыбаки. Умиротворяюще, но идеологическое руководство сочло, что тема промышленности, советской индустрии игнорируется.

В торце центрального зала находится смальтовое панно «Утро космической эры» — мать и дитя на фоне космоса. На его месте в оригинале находилось изображение Сталина и знамена, убранные после XX съезда КПСС.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Станция названа в честь революционера Петра Добрынина, погибшего во время октябрьского вооруженного восстания в Москве в 1917 году. Это имя получила и площадь, находящаяся рядом.

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