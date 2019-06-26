Лучший городской проект назовут на Московском урбанистическом форуме
• 18:55 • 26 июня 2019
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Московский урбанистический форум проводится 8 лет
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Благодаря публичному интернет-голосованию за номинантов премии Moscow Urban Forum Community Awards 2019 станут известны проекты, послужившие мощным стимулом к позитивным изменениям в столице.
Победителей назовут 5 июля на Московском урбанистическом форуме.
Там представят 10 номинаций, среди которых — «Социальные и благотворительные проекты», «Городские технологии», «Культурные инициативы».
Победителей определят с помощью публичного голосования в Интернете, говорится на официальном портале мэра Москвы.
МУФ проводится в городе с 2011 года. На данном мероприятии встречаются архитекторы, градостроители, девелоперы, руководители финансовых компаний, инвесторы, журналисты.
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