Супруга посла Германии рассказала о даре русских людей находить решения

— Госпожа фон Фрич, вы приехали в Москву в 2014 году. Что вас больше всего поразило в нашем городе тогда, пять лет назад?

— Все вокруг большое — это было первым впечатлением: аэропорты и шоссе, ведущие в город, площади и ансамбль Кремля. Вскоре мы освоились в этом городе и были впечатлены архитектурой, историей и атмосферой, особым духом, в котором сочетается и много того, что хорошо нам знакомо, и много специфически русского.

— Можно сказать, что Москва меняется на ваших глазах. Какие перемены вам нравятся?

— Очень сильно меняется! За последние пять лет этого просто нельзя не заметить. Было сделано очень много — конечно, в том числе и в преддверии чемпионата мира по футболу — для того, чтобы сделать город красивее, улучшить инфраструктуру, создать новые парки. Однако если поехать в регионы, то, конечно, иногда бросается в глаза, что из-за этого разница стала еще больше.

— Есть ли у вас любимые места в Москве? Где вы гуляете? Куда водите приехавших к вам из других стран гостей?

— Резиденция посла Германии расположена в прекрасном уголке в центре города, по соседству с домами, в которых жили многие знаменитые русские поэты и писатели, сейчас в них расположены музеи, которые непременно следует посетить. Так, мы недавно побывали в «нехорошей квартире» Булгакова, и оттуда направились на экскурсию по городу по следам романа «Мастер и Маргарита». Конечно, этот маршрут проходил и мимо Патриарших прудов, где мы очень любим гулять по воскресеньям. Место, с которого мы в последнее время любим начинать прогулки, когда знакомим с Москвой наших гостей, это парк «Зарядье»: он сделан очень удачно и находится в самом сердце города. А со стеклянного моста над Москвой-рекой открывается грандиозный вид на Кремль.

— А если скучаете по Германии, то куда идете гулять? Может, в Москве есть места, напоминающие вам о родине?

— Честно говоря, для меня это большой роли не играет: если я нахожусь в России, то хочу ощущать себя в России, а когда в очередной раз возвращаюсь в Германию, конечно, я рада оказаться дома!

— Чем отличается Москва от других городов мира?

— Москва все же целиком и полностью русский город со всеми свидетельствами богатой и тяжелой истории, великолепными зданиями и, конечно, своими жителями.

— Трудно ли быть женой посла? Какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать идеальная супруга?

— Сегодня жена посла совершенно свободна в своем выборе, принимать ли вообще участие в профессиональной жизни супруга. То же касается и мужа женщины-посла, ведь такое тоже случается. Я это делала всегда совершенно осознанно и с большим удовольствием, и это можно сказать о любой работе или задаче: если этим заниматься с удовольствием и убежденно, то становится легче нести определенного рода нагрузку. Мне представляется особенно важным искренне интересоваться страной, в которой живешь, и ее жителями, отметая в отношении и этой страны, и этих людей любые предрассудки. В России, этой прекрасной стране с ее прекрасными людьми, мне это далось действительно легко!

— А как вы познакомились с супругом? Может, это была любовь с первого взгляда?

— Мы при знакомстве, конечно, испытывали друг к другу симпатию. Но нам было по 19 лет, так что у нас и мыслей не было, что мы, возможно, нашли спутника жизни.

— Какие качества супруга цените?

— То, что семья для него — на первом месте. А еще его прекрасное чувство юмора и большой интерес ко всему и к каждому человеку.

— Что входит в ваши обязанности как хозяйки резиденции?

— Как я уже говорила, я ничего не обязана делать. Но есть одна сфера, которую я сама для себя выбрала и пытаюсь ею заниматься: это работа нашей резиденции. Я имею в виду прием нескольких тысяч гостей в год с бесчисленными мероприятиями самого разного рода, которые необходимо запланировать, продумать и организовать. В этом мне помогает отличный коллектив посольства и резиденции, а я стараюсь привносить столько творческих идей, личных или национальных черт, сколько мне представляется разумным в контексте соответствующего события. Ведь, к примеру, есть же разница: стоят ли на столе во время, скажем, проведения каких-нибудь сугубо технических или деловых переговоров во время обеда особенные цветы или нет.

— Придерживаетесь ли вы специального этикета? Есть ли правила, которые вы никогда не нарушите?

— Мне кажется, лучше всего оставаться естественной и быть самой собой. Кроме того, конечно, очень важно уважать обычаи и нравы страны.

— Какими качествами, по-вашему, обладают русские, чем отличаются от немцев? Что для вас странно в русском характере и поведении?

— На меня всегда производил большое впечатление ваш своего рода дар в самый последний момент находить решение — зачастую очень гибкое и гениальное. Еще требуется привычка к тому, что в общении друг с другом, например, не всегда принято сразу же улыбаться, или то, что с женщиной здороваются не так же, как с мужчиной. Но вскоре начинаешь замечать, что такой стиль общения не лучше и не хуже — просто он другой. В конце концов, люди везде остаются людьми, и от тебя самого зависит, как ты с ними будешь ладить.

— Какие произведения русских писателей и композиторов произвели на вас впечатление?

— Русская музыка и литература всегда были известны и любимы в Германии. Так, и я, и мой супруг еще в юности слушали Прокофьева и Рахманинова, читали Пастернака, Достоевского и Солженицына. Жизнь в Москве открыла для меня многие места, и я стала воспринимать «Доктора Живаго» или «Войну и мир» по-новому. Но не менее великолепны и Марина Цветаева, и новая русская литература.

— Госпожа фон Фрич, в вашем доме часто устраиваются музыкальные вечера, ваш муж и вы — ценители музыки?

— Еще какие! Причем самых разных стилей и эпох. Под занавес мы придумали нечто совершенно особенное, очень русский вечер: песни великолепного писателя, поэта и барда Булата Окуджавы, который жил здесь по соседству, в исполнении Олега Погудина.

— Говорят, что русские улыбаются мало, вам тоже так кажется?

— Это действительно сильное первое впечатление, которое может возникнуть. Но это никоим образом не влияет на общение, мы за эти годы нашли добрых друзей, с которыми столь же сердечно можем посмеяться вместе, как и со своими земляками.

— Русские женщины уверены, что они самые красивые в мире. Вы согласны с этим? Как вы оцениваете стиль москвичек?

— Думаю, все женщины мира убеждены в том, что они самые красивые. Москвички выделяются своей ухоженностью и элегантностью. Тем сильнее огорчает, что многие не доверяют своей природной красоте, а зачастую, например, делают косметические операции по увеличению объема губ и в результате становятся похожими друг на друга. На мой взгляд, это им просто не нужно.

— Появились ли у вас любимые блюда русской кухни?

— Да, наваристые супы. Они особенно хорошо согревают в холодные зимние дни. Вообще, со многими традициями русской кухни я познакомилась довольно рано: моя свекровь была остзейской немкой и готовила по традициям того региона, где прижилось много блюд русской кухни. Когда приходили гости, то пеклись пироги, блины, а на праздник Воскресенья Христова всегда подавали замечательную пасху из творога. И теперь без нее мы уже не представляем себе наш семейный пасхальный стол.

— У вас большая семья, пятеро детей. Они пошли по стопам отца?

— Каждый из наших детей выбрал свой собственный, особенный путь — это для нас обоих было гораздо важнее, чем, например, чтобы они пошли по стопам своего отца. Сплоченность в нашей семье очень сильна и особенно важна для всех нас. Двое из наших детей даже официально зарегистрировали свой брак в московском ЗАГСе.

С учетом того, что мы живем довольно далеко друг от друга, видимся нечасто. И прибавление в полку наших внуков и их крестины — отличный повод для этого! В этом году нас ждет радость: внуков будет уже не трое, а шестеро.

— Будете ли вы печь блины вашим детям и внукам?

— Разумеется! Мы их предлагаем и нашим гостям, когда они в большом количестве навещают нас в Москве, приезжая из Германии, и, конечно, мы эту прекрасную традицию сохраним.

— Вы как-то говорили, что сами покупаете продукты на рынке. Что чаще покупаете? Как выбираете лучшее?

— Я покупаю рыбу, мясо, любые овощи и фрукты только на рынке, потому что так могу быть уверена в их свежести и хорошем качестве. Продавцы весьма любезны и компетентны, они знают, что нам нужно, и всегда помогут подобрать продукты на наш вкус.

— Вы обустраиваете свой сад, любите сажать цветы. От кого вы переняли любовь к садовым работам?

— Я выросла в совершенно деревенской обстановке, мой отец занимался сельским и лесным хозяйством. Поэтому я с детства любила и знала все, что связано с природой. Обе мои бабушки любили возиться в огороде и разводили овощи для семьи. Цветы особенно любила моя свекровь, и я с нетерпением жду того момента, когда мы на пенсии будем жить в доме родителей моего мужа, и нашими стараниями зацветет их большой сад.

— Что для вас благотворительность?

— Для нас это очень важная традиция и важная часть общественной солидарности в нашей стране. При этом речь идет не только о благотворительности, но и о деятельности на общественных началах: делать что-то для общего блага, чего от тебя не требуют, за что не платят, но что приносит пользу всем. В этом духе я, например, многие годы активно представляла интересы семей и жен/мужей сотрудников Федерального министерства иностранных дел Германии. Неоднократная смена мест работы в Германии и за рубежом позволяет семьям получить большие шансы и интересный опыт, но предъявляет к ним и особые требования — будь то школа или профессиональная жизнь. Поэтому для семей и жен/мужей германских дипломатов создана организация самопомощи, которой я руководила несколько лет.

— Недавно вы на поезде проехали от Хабаровска до Екатеринбурга. Чем запомнилась эта поездка?

— Было так замечательно узнать бесконечные просторы этой огромной и великой страны. Мы видели очень много разного. Если говорить об особенных местах, то это, конечно, остров Ольхон на Байкале, а еще города Тобольск и Томск.

— Родина, семья, дети, счастье — для вас это понятия одного порядка?

— 36 лет мы жили семьей и работали в разных странах. Мы узнали экзотические страны и везде встречали потрясающих людей, с некоторыми из которых до сих пор поддерживаем контакты. Наша любознательность и интерес к неизведанному позволили нам многое лучше понять. При всем том новом и захватывающем, что нам доводилось увидеть, мы смогли сохранить для наших детей корни, связывающие их с родиной. Возможность оглянуться на столь плодотворно прожитые годы — это великое счастье и подарок.

СПРАВКА

Рюдигер фон Фрич родился в 1953 году в Зигене (Вестфалия), а его супруга, Хуберта фон Фрич, в девичестве Фрайин фон Гайсберг-Шеккинген, — в 1954-м в Швабии, на юго-западе Германии. Будущие супруги познакомились еще в юности. Вместе изучали германистику и историю в Эрлангене и Бонне. Причем Хуберта поступила в университет первой, а ее будущий супруг в это время путешествовал по миру и присоединился к ней лишь через год. На дипломатическую службу Рюдигер фон Фрич поступил в 1984 году. В марте 2014 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Российской Федерации.

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