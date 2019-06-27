Эксперт рассказал, будет ли расти рубль в ближайшее время
Ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский оценил, сможет ли российская валюта продемонстрировать новые рекорды роста.
За последние две недели рубль существенно укрепился. Эксперт отмечает, что рост нефтяных котировок благотворно влияет на российскую валюту. Кроме того, пока сохраняется спрос иностранных спекулянтов на российские активы. Также продолжается июньский налоговый период, что традиционно поддерживает рубль.
Временное ослабление доллара связано с ожиданием снижения ставки ФРС США.
Но, по мнению эксперта, действие факторов, благотворно влияющих на курс рубля, может скоро закончиться. В частности, в ближайшее время ожидается публикация макроэкономической статистики по экономике США. Если данные окажутся лучше прогнозов, то это приведет к укреплению доллара, сообщает «Российская газета».
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