Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки на Сааакишвили

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки у здания парламента в Тбилиси 20 июня на бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом он заявил в четверг, 27 июня.

— Ответственность за те результаты (беспорядки — примечание «ВМ») возлагается на осужденного Саакашвили и его агрессивную группу, которые постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу конституцию, — сказал он.

Бахтадзе назвал эту ситуацию неприемлемой. Он также признал, что «в отдельных случаях отдельные люди превысили силу» и отметил, что «каждый из нас» и грузинская общественность сходятся в этом мнении, передает ТАСС.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву, назвав Россию врагом и оккупантом.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Он покинул страну за несколько дней до истечения его президентских полномочий. После этого против него на родине возбудили четыре уголовных дела.

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