Пожарные спасли 15 человек при тушении возгорания на севере Москвы
• 07:54 • 28 июня 2019
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Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
В одной из квартир жилого дома на севере Москвы возник пожар. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС России по городу Москве.
Инцидент произошел на улице 5-я Магистральная, дом 10. Возгорание возникло на четвертом этаже.
Пожарные моментально прибыли на место происшествия. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.
В ходе тушения пожара спасены 15 человек, одному из которых понадобилась помощь врачей. В 6:45 возгорание было ликвидировано.
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