Ремонт Кожуховского тоннеля планируется завершить к концу августа
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что ремонт тоннеля протяженностью более 250 метров и площадью почти 6400 квадратных метров начался в мае этого года и проходит в рамках программы «Развитие транспортной системы на 2012–2020 годы».
На данный момент уже завершены работы по демонтажу, восстановлению бетонных поверхностей и покраска потолка.
Кожуховский автодорожный транспортный тоннель был открыт в 2000 году. Движение в тоннеле осуществляется по трем полосам в каждую сторону. Все ремонтные работы в нем ведутся в дневное время суток с перекрытием крайних правых полос силами пяти бригад с использованием спецтехники. Завершение всех работ запланировано на конец августа этого года.
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