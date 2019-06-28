Эксперт: США не откажутся от НАТО
Ведущий научный сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин считает, что США не покинут НАТО в ближайшие 10–15 лет, передает rueconomics.ru.
В ходе теледебатов 27 июня представитель Демократической партии США Джо Байден заявил, что переизбрание Дональда Трампа на второй срок приведет к увеличению внешнеполитических проблем для Вашингтона. В частности, ситуация может сложиться так, что НАТО скоро перестанет существовать, так как политика Трампа отличается от действий его предшественника — Барака Обамы.
Эксперт Константин Блохин напомнил, что Трамп упоминал о том, что Штаты могут выйти из НАТО. Но, по мнению эксперта, в ближайшее время этого не произойдет.
— Отказ американцев от НАТО в течение ближайших десяти–пятнадцати лет невероятен по той причине, что это будет означать то, что США добровольно откажутся от своего главного инструмента влияния на дела «старого континента», — пояснил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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