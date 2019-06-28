Гостей саммита G20 угостили цветами
Гостей саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке во время рабочего ланча угостили съедобными цветами.
На аперитив лидерам стран — участниц саммита предложили овощное пюре, террин из морского окуня, а также съедобные цветы с травами. В качестве основного блюда на столы подали куриный балантин, ризотто с листьями шисо (разновидность мяты), фаршированные тофу с цветками цукини и настурции. На десерт повара приготовили фруктовое мороженое с крошкой из соевой муки и желе из винограда.
Из напитков организаторы саммита предложили гостям игристое вино 2014 года из Осаки, красное вино из префектуры Ниигата, а также безалкогольные цитрусовые соки и содовую, передает РЕН ТВ.
Саммит G20 проходит с 28 по 29 июня.
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