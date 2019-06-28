Войска под Москвой: боеготовность на высоте
Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев провел инспекцию хода боевой подготовки воинских частей в столичном регионе.
В ходе рабочей поездки в танковое объединение и мотострелковое соединение, дислоцированные в Москве и Московской области, командующий войсками ЗВО особое внимание уделил проверке укомплектованности воинских частей военнослужащими по контракту.
Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ЗВО, генерал-полковник Александр Журавлев проверил ход боевой подготовки войск, состояние вооружения, военной техники и учебно-материальной базы. В целом состояние дел оценено положительно.
Накануне приезда командующего войсками ЗВО на полигонах в Московской области были проведены практические занятия с гранатометчиками гвардейской танковой армии по огневой и тактической подготовке. Их особенностью стало выполнение упражнений учебных стрельб днем и ночью с применением модернизированных приборов ночного видения и подсветки шкалы дневного оптического прицела. Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических станковых гранатометов АГС-17.
Гранатометчики продемонстрировали высокую точность поражения целей. Как и их коллеги из экипажей танков Т-72Б3, Т-80, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-3. Военнослужащие танковой армии Западного военного округа на подмосковных полигонах Алабино и Головеньки провели боевые стрельбы из всего комплекса штатного вооружения бронетехники. По оценке командования, результаты высокие.
Командующий войсками ЗВО в ходе рабочей поездки в столичный регион проверил также эффективность военно-политической работы с личным составом, проинспектировал процесс строительства объектов военной инфраструктуры и реконструкции жилищно-казарменного фонда.
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