Либерализм сегодня – это катастрофа...

Владимир Путин в интервью влиятельной британской газете FT заявил о несомненном и явном крахе либеральной идеи.

— Она, по-моему, просто себя изжила окончательно, — пояснил Путин. — Наши западные партнеры признали, что некоторые элементы ее нереалистичны.

Свое утверждение он проиллюстрировал проблемой с мигрантами в США. Демократы пытаются убедить нацию в том, что все в порядке, однако жители «Техаса или Флориды» не очень счастливы, сказал президент России.

Его возмущение понятно: те мигранты, которые ехали в Европу из Алжира, Вьетнама, Китая, Непала в 50–70-е годы XX века, мечтали ценой потной тяжелой работы стать англичанами, французами, немцами и т.д. Они не знали либерализма. Мигранты новой волны не хотят работать и учиться, а зато от пособий не откажутся никогда. Таким стал либерализм всего-то за полвека.

Причем Путин спокойно отозвался о набирающем общественную силу на Западе движении ЛГБТ — сторонников сексуальных девиаций.

— Мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, — сказал он. — Дай Бог здоровья, пусть живут так, как им нравится. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными.

Мигранты стали проблемой Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Отметим, Путин подчеркнул, что уничтожать либерализм не нужно, но «никогда не надо забывать про интересы основного населения, миллионов людей».

Все очень просто: сама идея того, что активное меньшинство за счет своей кипучей активности может навязать большинству — «молчаливому», «глубинному» — свой образ поведения, правила, воззрения, предпочтения, не может быть здравой.

Собственно, весь либерализм — он об этом. Меньшинство, любое, изначально имеет будто бы больше прав, больше общественного пространства, чем большинство. В нормальном, не больном обществе не забывают об инвалидах, сиротах, стариках, больных детях и т.д. Исповедовать либеральные идеи для этого не нужно. Преследуются исключительно расистские, террористические, экстремистские сообщества и религиозные секты. И только в рамках закона.

Именно выпячивание меньшинств и их выдуманных особенных прав привело либеральную идею, воплощенную в американском и европейском мультикультурализме, к той печальной картине, которую мы видим сейчас. Города, ставшие помойкой, районы, где можно оставить имущество и жизнь, территории, куда не заезжают патрули полиции, места, куда нельзя приводить детей...

Знаете, что мне напоминают европейские и многие американские города, где мультикультурализм выражается в ощутимом давлении мигрантов или «обиженной» части населения? «Зону племен», существовавшую на границе Афганистана с Пакистаном, где покупают рабов для транспортировки наркотиков через перевалы, где жизнь человека стоит не дороже автоматного патрона!

Там нельзя было оказаться случайно! А в очаг либерализма можно попасть, просто купив билет практически в любую европейскую страну.

И с этим действительно пора что-то делать.

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