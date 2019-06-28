Либерализм сегодня — это катастрофа
— Она, по-моему, просто себя изжила окончательно, — пояснил Путин. — Наши западные партнеры признали, что некоторые элементы ее нереалистичны.
Свое утверждение он проиллюстрировал проблемой с мигрантами в США. Демократы пытаются убедить нацию в том, что все в порядке, однако жители «Техаса или Флориды» не очень счастливы, сказал президент России.
Его возмущение понятно: те мигранты, которые ехали в Европу из Алжира, Вьетнама, Китая, Непала в 50–70-е годы XX века, мечтали ценой потной тяжелой работы стать англичанами, французами, немцами и т.д. Они не знали либерализма. Мигранты новой волны не хотят работать и учиться, а зато от пособий не откажутся никогда. Таким стал либерализм всего-то за полвека.
Причем Путин спокойно отозвался о набирающем общественную силу на Западе движении ЛГБТ — сторонников сексуальных девиаций.
— Мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, — сказал он. — Дай Бог здоровья, пусть живут так, как им нравится. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными.
Отметим, Путин подчеркнул, что уничтожать либерализм не нужно, но «никогда не надо забывать про интересы основного населения, миллионов людей».
Все очень просто: сама идея того, что активное меньшинство за счет своей кипучей активности может навязать большинству — «молчаливому», «глубинному» — свой образ поведения, правила, воззрения, предпочтения, не может быть здравой.
Собственно, весь либерализм — он об этом. Меньшинство, любое, изначально имеет будто бы больше прав, больше общественного пространства, чем большинство. В нормальном, не больном обществе не забывают об инвалидах, сиротах, стариках, больных детях и т.д. Исповедовать либеральные идеи для этого не нужно. Преследуются исключительно расистские, террористические, экстремистские сообщества и религиозные секты. И только в рамках закона.
Именно выпячивание меньшинств и их выдуманных особенных прав привело либеральную идею, воплощенную в американском и европейском мультикультурализме, к той печальной картине, которую мы видим сейчас. Города, ставшие помойкой, районы, где можно оставить имущество и жизнь, территории, куда не заезжают патрули полиции, места, куда нельзя приводить детей...
Знаете, что мне напоминают европейские и многие американские города, где мультикультурализм выражается в ощутимом давлении мигрантов или «обиженной» части населения? «Зону племен», существовавшую на границе Афганистана с Пакистаном, где покупают рабов для транспортировки наркотиков через перевалы, где жизнь человека стоит не дороже автоматного патрона!
Там нельзя было оказаться случайно! А в очаг либерализма можно попасть, просто купив билет практически в любую европейскую страну.
И с этим действительно пора что-то делать.
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