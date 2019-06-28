НКО получат гранты на оказание психолого-педагогической помощи родителям
Психолого-педагогическая помощь родителям с детьми теперь включена в перечень общественно полезных услуг. Это позволит некоммерческим организациям (НКО), занятым в этой сфере, получать гранты из федерального бюджета. Соответствующее постановление в пятницу, 28 июня, утвердило российское правительство.
Так, НКО в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» будут предоставляться гранты для оказания психолого-педагогических и методических консультаций родителям учащихся. Такую помощь они смогут получать в специальных консультационных центрах. Некоторые из них будут работать на базе образовательных учреждений. Ранее такие центры не имели прав на господдержку, так как общественно полезная услуга законодательно не была включена в соответствующий перечень.
В пресс-службе правительства добавили, что деятельность по оказанию помощи семье в воспитании детей включена в приоритетные направления работы социально ориентированных НКО, передает ТАСС.
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