Ранее закрытые из-за вспышки вируса детские лагеря возобновили работу
В Саратовской области в пятницу, 28 июня, открылись детские оздоровительные лагеря, где ранее заезды детей в первые смены были отменены из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщили в пресс-службе областного минсоцразвития.
Ранее власти Саратова отменили заезды детей в летние лагеря в природном парке «Кумысная поляна» и в Татищевском районе области.
Пока закрытым остается лагерь «Лесная республика», там проводятся работы по обработке прилегающей территории от грызунов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региона.
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — острая вирусная природно-очаговая болезнь. Источник инфекции — лесные мышевидные грызуны. От грызунов к человеку вирус передается воздушно-пылевым, фекально-оральным и контактным путем.
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