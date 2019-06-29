Порошенко прокомментировал переговоры Путина и Трампа
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, состоявшиеся в рамках саммита G20 в Осаке, вызвали негативную реакцию экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом политик рассказал на своей официальной странице в сети Facebook.
По словам Порошенко, любые переговоры США и России в последние пять лет проходили в присутствии делегации с Украины, но в данном случае Киев не был уведомлен о готовящейся встрече.
— Отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти, — заявил Порошенко.
Напомним, что переговоры российского и американского президентов состоялись в пятницу, 28 июня. Во время них обсуждались темы Венесуэлы, Украины, Ирана и Сирии.
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