Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель началась в Осаке
• 07:59 • 29 июня 2019
Поделиться:
0
doc75zz0ixe8jp45seu8kn
В пятницу, 28 июня, Путин и Меркель уже успели кратко пообщаться перед официальной встречей
Фото: Официальный сайт Кремля
Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и канцлера Германии началась в Осаке (Япония). Диалог проходит в рамках саммита «Большой двадцатки».
В пятницу, 28 июня, Путин и Меркель уже успели кратко пообщаться перед официальной встречей. Лидеры сели за стол переговоров, обменявшись рукопожатиями.
Разговор некоторое время проходил стоя, вне стола переговоров. Затем встреча продолжилась уже без камер, передает «Интерфакс».
Ранее по поводу возможных вариантов тем переговоров Путина и Меркель заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что они наверняка обсудят возможность проведения встречи в «нормандском формате».
Читайте также: Преемница Меркель высказалась в поддержку антироссийских санкций
10:5829 июня 2019
10:5029 июня 2019
10:4829 июня 2019
10:2829 июня 2019
10:2129 июня 2019
10:0529 июня 2019
09:4029 июня 2019
08:4129 июня 2019
08:2629 июня 2019
07:5929 июня 2019
07:4329 июня 2019
07:2229 июня 2019
04:5729 июня 2019
04:3929 июня 2019
03:3729 июня 2019
03:1729 июня 2019
02:3129 июня 2019
01:0929 июня 2019
23:3828 июня 2019
23:3028 июня 2019
23:1628 июня 2019
22:5728 июня 2019
22:3728 июня 2019
22:1728 июня 2019
22:1628 июня 2019
21:5328 июня 2019
21:3528 июня 2019
20:4328 июня 2019
19:4928 июня 2019
19:3928 июня 2019
19:0428 июня 2019
18:4928 июня 2019
18:2928 июня 2019
18:2328 июня 2019
18:1728 июня 2019
18:0628 июня 2019
17:5928 июня 2019
17:5028 июня 2019
17:2128 июня 2019
17:1828 июня 2019
17:1728 июня 2019
16:5028 июня 2019
16:2928 июня 2019
16:2828 июня 2019
16:1528 июня 2019
15:5428 июня 2019
15:4128 июня 2019
15:3928 июня 2019
15:3628 июня 2019
15:2828 июня 2019
15:2328 июня 2019
14:5728 июня 2019
14:5428 июня 2019
14:5228 июня 2019
14:2228 июня 2019
14:2228 июня 2019
14:1328 июня 2019
14:0528 июня 2019
13:5428 июня 2019
13:4328 июня 2019
13:3528 июня 2019
13:3128 июня 2019
13:2128 июня 2019
13:0928 июня 2019
13:0428 июня 2019
12:5628 июня 2019
12:4428 июня 2019
12:3928 июня 2019
12:2028 июня 2019
12:1828 июня 2019
12:0828 июня 2019
12:0428 июня 2019
12:0028 июня 2019
11:5728 июня 2019
11:4228 июня 2019
11:3128 июня 2019