Метеорологи считают, что 2019 год будет самым жарким за всю историю человечества
Всемирная метеорологическая организация ООН сообщает, что 2019 год может стать самым жарким за всю историю человечества с тех пор, когда начали вести наблюдения.
Отчасти ученые связывают это с глобальным потеплением, однако не могут утверждать непосредственную зависимость рекордно высоких температур в Европе исключительно от изменений климата.
Как передает Euronews сообщение метеорологов ООН, волны удушающей жары с температурой выше 40 градусов тепла, возможно, будут наблюдаться все чаще. Ученые опасаются, что такие климатические показатели могут стать причиной гибели многих людей, проживающих на территории Европы.
По словам специалистов, рекордным в указанном отношении может стать не только текущий год, но и пятилетка с 2015-го.
Кроме того, метеорологи рассказали одну из причин возникновения такого уровня жары. Дело в том, что из-за действия двух областей высокого давления, располагающихся рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой, образуется шлейф горячего воздуха. И идет он прямиком из африканских пустынь.
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