Уникальная технология: в Москве создана всевидящая камера

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» представлена инновационная разработка — SWIR-камера.

Ученые и конструкторы столичного научно-производственного объединения «Орион» холдинга «Швабе» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») на главной оружейной выставке года представили первый в России оптический прибор, который «видит» сквозь дым, пыль, аэрозольные завесы и пластик. Мало того, функциональные возможности камеры способны распознавать маскировочную одежду из синтетических материалов и элементы грима.

SWIR-камера — инновационная для отечественной науки разработка. С помощью специальной оптики и матрицы с разрешением 640х512 пикселей оптический прибор визуализирует ИК-изображение в коротковолновом инфракрасном диапазоне 0,9–1,7 мкм. Это позволяет устройству «видеть» в условиях ограниченной видимости. Для нее «прозрачны» дым, туман и пыль. Также камера способна обнаруживать замаскированные объекты, в том числе скрытые за тонированными стеклами транспортного средства.

Как рассказали «Вечерней Москве» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» специалисты холдинга «Швабе», SWIR-камера прошла серьезные испытания. Например, на одном из них были смоделированы условия густого тумана, в котором очертания фигуры человека были неразличимы визуально на расстоянии десяти метров. Но прибор четко «увидел» объект.

Небольшая по размерам SWIR-камера работает от аккумулятора носителя. Им могут стать беспилотник, автомобиль или ноутбук. Фиксируемые оптическим устройством данные пользователь получает в режиме реального времени.

Применение SWIR-камеры, созданной ведущим в России научным центром в области фотоэлектроники НПО «Орион», принесет несомненную пользу в научных исследованиях и на промышленных производствах. Она может стать незаменимой для МЧС: при ликвидации возгорания в условиях сильной задымленности камера за несколько секунд определит место очага возгорания. Несомненно, она найдет применение в военном деле и в работе спецслужб. Новейший прибор сможет решать множество узкоспециализированных задач, где пасует обычная оптика.

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