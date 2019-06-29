Облачная погода сохранится в Москве на следующей неделе
О том, какая погода ожидает горожан в столице на следующей рабочей неделе, рассказал дежурный специалист центра «Фобос».
— В понедельник, 1 июля, москвичей ждет небольшое потепление. Днем столбик термометра поднимется до плюс 23–25 градусов. Ночью температура составит плюс 12–14 градусов, — рассказал специалист.
При этом в столице сохранится облачная и дождливая погода.
2 июля москвичей ждет аналогичная погода. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.
— В среду и четверг также будет облачно и с осадками. Днем 3 июля ожидается похолодание до 18 градусов тепла, а в четверг небольшое потепление — до 19–21, — рассказал синоптик.
Облачная погода сохранится и в пятницу, 5 июля.
— Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, ночью — до плюс 14. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Ожидается небольшой западный ветер с порывами до четырех метров в секунду, — отметил дежурный специалист центра.
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