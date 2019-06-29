Путин рассказал об отсутствии прорывных решений на саммите G20
Президент России Владимир Путин рассказал, что на саммите «Большой двадцатки» не было принято прорывных решений.
Однако он отметил, что «двадцатка» отработала необходимые направления, на форуме были достигнуты определенные результаты.
— Нет никаких прорывных решений — это правда, но тем не менее, например, подтверждено стремление всех участников форума работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы, — заявил президент России.
Он отдельно отметил готовность участников саммита работать над реформами Всемирной торговой организации (ВТО).
— Сам по себе факт того, что все подтвердили необходимость этого процесса и свою готовность работать по этому направлению, уже является позитивным, — приводит слова Путина РИА Новости.
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