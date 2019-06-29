Путин высказался по поводу освобождения украинских пленных
Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке назвал освобождение украинских пленных на территории Донбасса «хорошим примером работы».
Глава государства отметил, что в ЛНР и ДНР отпустили четырех человек.
— Обмены идут. Вот совсем недавно уже здесь мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех человек отпустили в ЛНР и ДНР. Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат налицо, — приводит «Интерфакс» слова Владимира Путина.
Президент отметил, что эта работа будет продолжаться, большие результаты не заставят себя долго ждать, если Киев будет работать в этом же направлении.
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