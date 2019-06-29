Алибасов отказался от участия в «На-На» трансгендеров из-за приверженности традиционным ценностям

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал «Вечерней Москве» о том, что администрация группы «На-На» решила воздержаться от участия трансгендеров в своем шоу.

Решение было принято ввиду того, что Алибасов и участники музыкального коллектива всецело поддерживают позицию Владимира Путина относительно защиты детей от вредной информации.

На днях Элтон Джон выразил недовольство по поводу слов президента РФ. Владимир Путин заявил, что в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и о чрезмерной активности некоторых представителей меньшинств в этой области. Британский музыкант в очередной раз сказал о том, что подобные ограничения ради безопасности подрастающего поколения недемократичны. Глава нашего государства ответил на многословное заявление Элтона Джона кратко: «Он ошибается!»

В свою очередь, Бари Алибасов объяснил, что глоток жидкости для прочистки труб оказал сильное влияние на его мышление.

— Я практически побывал на том свете, и это заставило меня пересмотреть все планы на жизнь и сделать что-то новое, глобальное, ориентированное на мировую сцену, — поделился своими ощущениями продюсер.

Возможно, остаточное воздействие препаратов подтолкнуло Бари Каримовича к не совсем продуманному и импульсивному шагу. Изначально в объявлении о кастинге от Алибасова присутствовали и провокационные строки: «В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры». Каким способом кандидаты будут «доказывать» свои «особенности в этом плане», представитель известного продюсера пояснить не мог.

Как бы Алибасову ни хотелось потрясти зрителей экспрессивным шоу, он решил отказаться от приглашения в состав группы трансгендеров Фото: Официальная страница Группы НА-НА (https://vk.com/nana_official)

Вадим Горжанкин сообщил корреспонденту «ВМ», что в субботу, 29 июня, Бари Каримович задумался о том, насколько правильным будет этот шаг. Он решил посоветоваться с представителями РПЦ и администрации президента насчет целесообразности приглашения в группу ярко выраженных представителей нетрадиционных взглядов ввиду своей приверженности традиционным ценностям.

В разговоре с собеседниками Алибасов подчеркнул, что защита традиционных семейных ценностей и правильное воспитание подрастающего поколения для него стоят на первом месте. Поэтому, безусловно, как бы ему ни хотелось потрясти зрителей экспрессивным шоу, он решил отказаться от приглашения в состав группы трансгендеров.

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин утром 29 июня подтвердил корреспонденту «ВМ», что основной состав группы «На-На» будет расширен до семи человек. Как и указано в объявлении, «это должны быть талантливые и креативные молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет, ростом не ниже 1,78 метра, умеющие петь и танцевать». Расширение в первую очередь связано с шоу.

— Понимаете, в чем дело, шоу — глобальное. Будет много спецэффектов, красочных декораций, костюмов. Мы набираем художников-модельеров с инженерными навыками, конструкторов. Предполагается изготовление одежды для исполнителей с иллюминацией, различными моторчиками. Мы ждем талантливых композиторов с новыми, авангардными музыкальными решениями. Мы уходим от попсы, — объяснил Горжанкин.

Он рассказал, что помимо «звездной семерки» предполагаются выступления клоунов, гимнастов, мастеров пантомимы:

— Это будет целый театр. Нечто, напоминающее Цирк дю Солей.

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