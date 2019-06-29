Суббота стала самым холодным днем более чем за 70 лет в столице
• 19:22 • 29 июня 2019
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В Москве сохраняется дождливая погода
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Столичные синоптики заявили, что на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров сумели подняться только до плюс 11 градусов.
В результате чего в субботу, 29 июня, в Москве был установлен температурный рекорд.
— 29 июня реально стал самым холодным днем как минимум более чем за 70 лет, — утверждают метеоспециалисты.
Не исключается, что такой холодный день не фиксировали и ранее, но в распоряжении есть только оценки с базы данных начиная с 1948 года.
Подобные температурные значения, как правило, характерны для сентября и октября.
Ранее стало известно, что более половины месячной нормы осадков выпало в городе за двое суток.
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